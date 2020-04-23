Обстановка в Хабаровском крае 23 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

23 Апр 2020 2020-04-23T01:02:35+03:00

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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 23 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. В Хабаровске преимущественно без осадков, температура ночью от -5 до -7, днем от +1 до +3, ветер северный 9-14 м/с. На юге края местами небольшой мокрый снег и снег, ночная температура - от -2 до -8, днем от +3 до +9, ветер северный 7-12 м/с. В центральных районах – местами небольшой мокрый снег, температура ночью от -1 до -10, днем от -1 до +8, ветер северный 7-14 м/с, порывы до 20 м/с. На севере края местами небольшой снег, температура ночью от -1 до -10, днем от -4 до +4, ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае в пределах от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона в регионе не зарегистрировали.

Опасные гидрометеорологические явления не прогнозируют. По прогнозам гидрологов, в период вскрытия уровни воды на реке Амур ожидаются выше отметок НЯ на 0,2-1,5 м. Могут быть подтоплены дороги, поля, сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, расположенные в пойме реки в Ульчском и Николаевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU