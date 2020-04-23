Посетители с топорами забрали выручку из магазина в Хабаровске

23 Апр 2020 2020-04-23T04:38:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в круглосуточный магазин ночью пришли посетители с топорами. Зачем им понадобились орудия, стало понятно несколько минут спустя. Один из налетчиков напал на охранника, а второй в это время кинулся к кассе, чтобы забрать выручку. Продавщица в это время занималась сортировкой товара в подсобном помещении.

- Из кассы похитили больше 20 тысяч рублей. Когда добыча оказалась в руках злоумышленников, они спешно покинули торговый зал. Позже выяснилось, что к преступлению причастны двое местных жителей в возрасте 30 и 40 лет. Одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские выяснили, что подельники подозреваются в серии имущественных преступлений, совершенных на территории Хабаровского района. Все похищенные деньги подозреваемые разделили между собой и потратили на собственные нужды. Сейчас в отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». Максимально возможное наказание в этом случае - лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU