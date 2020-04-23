23 Апр 2020 2020-04-23T02:54:38+03:00

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За ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейские и сотрудники Росгвардии. Напомним, на территории района ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса действуют больше трех недель. Их соблюдение правоохранители контролируют круглосуточно.

- На днях глава региона подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на питание постовых, охраняющих выезды из карантинных населенных пунктов. Сотрудников обеспечили горячей едой, которую они получают три раза в день. Провизию доставляет один из биробиджанских предпринимателей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в Октябрьском районе с 1 апреля объявили карантин. На тот момент у местных жителей диагностировали коронавирус. Ограничительные мероприятия начали, чтобы сдержать распространение инфекции. На сегодняшний день, 22 апреля, в регионе зафиксировали в общей сложности 43 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU