2020-04-23T02:54:38+03:00
Общество

За ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейские

Ограничительные мероприятия идут уже больше трех недель
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
За ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейскиеЗа ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейскиеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейские и сотрудники Росгвардии. Напомним, на территории района ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса действуют больше трех недель. Их соблюдение правоохранители контролируют круглосуточно.

- На днях глава региона подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на питание постовых, охраняющих выезды из карантинных населенных пунктов. Сотрудников обеспечили горячей едой, которую они получают три раза в день. Провизию доставляет один из биробиджанских предпринимателей, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в Октябрьском районе с 1 апреля объявили карантин. На тот момент у местных жителей диагностировали коронавирус. Ограничительные мероприятия начали, чтобы сдержать распространение инфекции. На сегодняшний день, 22 апреля, в регионе зафиксировали в общей сложности 43 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После циклона без света остаются жители четырех районов Хабаровского края
Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на 23 апреля 21 человек
Введение электронных пропусков прокомментировали в Хабаровском крае
На заводах военно-промышленного комплекса в Комсомольске провели дезинфекцию
Ко Дню Победы приводят в порядок памятные места Хабаровска
Водителя в Хабаровске сбила бесконтрольная машина
За ситуацией в Октябрьском районе ЕАО усиленно следят полицейские
Отдел образования сократили в мэрии Биробиджана
Посетители с топорами забрали выручку из магазина в Хабаровске
Обстановка в Хабаровском крае 23 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 апреля: число заражений достигло 272
Торговлю алкоголем хотят ограничить в Еврейской автономии
На жителя Хабаровского края завели дело после сожжения человека
Больницы и поликлиники в ЕАО перейдут на дистанционную работу
Верующие в Хабаровске призывают не ходить на кладбища в родительский день
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 апреля 2020 года
Хабаровский край получил гранты на патриотические проекты
Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Хабаровске
Без света после циклона в Хабаровске остались 94 дома
Офицера в Хабаровском крае наказали за разглашение государственной тайны
Жителям ЕАО рассказали, как оформить больничный лист на карантине