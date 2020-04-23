Отдел образования сократили в мэрии Биробиджана

23 Апр 2020 2020-04-23T04:35:40+03:00

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В мэрии Биробиджана с 15 апреля заработало управление образования. Решение об изменении штатной структуры приняли на заседании городской думы в феврале. Напомним, ранее работал отдел образования, сотрудники которого попали под сокращение. Уведомления об этом им уже вручили в соответствии с требованиями закона.

- Согласно требованиям трудового кодекса в течение двух месяцев провели определенную работу, внесли изменения в штатную структуру мэрии города, - прокомментировали в пресс - службе администрации областной столицы.

Отметим также, что по факту нагрузка на отдел образования была как на полноценное управление. Например, 10 специалистов курируют в общей сложности более 30 учреждений, в которых занимаются 20 тысяч юных биробиджанцев. Поэтому решение о структурном изменении мэрии было принято правильное.

ИСТОЧНИК KP.RU