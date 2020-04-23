2020-04-23T04:34:10+03:00
Происшествия

Водителя в Хабаровске сбила бесконтрольная машина

Мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи
Александр ШТААЛЬ
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Водителя в Хабаровске сбила бесконтрольная машинаВодителя в Хабаровске сбила бесконтрольная машинаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 22 апреля, человека сбила машина. По предварительной информации, мужчина двигался по улице Донской, где в то же самое время ехал автомобиль Daihatsu YRV. Справиться с управлением автолюбительница не смогла - автомобиль занесло.

- Происшествие случилось в семь часов утра, когда иномарка двигалась со стороны переулка Шахтинского в сторону улицы Промывочной. На человека машина наехала в районе дома №1 А по улице Промывочной, - рассказал информированный источник.

Сбитый пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Известно, что за рулем находилась трезвая автолюбительница. Стаж ее вождения с 2018 года. По данному инциденту идут разбирательства.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной. Особенно это необходимо в условиях непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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