Водителя в Хабаровске сбила бесконтрольная машина
В Хабаровске в минувшие сутки, 22 апреля, человека сбила машина. По предварительной информации, мужчина двигался по улице Донской, где в то же самое время ехал автомобиль Daihatsu YRV. Справиться с управлением автолюбительница не смогла - автомобиль занесло.
- Происшествие случилось в семь часов утра, когда иномарка двигалась со стороны переулка Шахтинского в сторону улицы Промывочной. На человека машина наехала в районе дома №1 А по улице Промывочной, - рассказал информированный источник.
Сбитый пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Известно, что за рулем находилась трезвая автолюбительница. Стаж ее вождения с 2018 года. По данному инциденту идут разбирательства.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной. Особенно это необходимо в условиях непогоды.
ИСТОЧНИК KP.RU