2020-04-23T04:32:42+03:00
Общество

Ко Дню Победы приводят в порядок памятные места Хабаровска

Также в городе появятся новые объекты в честь прздника
Александр ШТААЛЬ
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Ко Дню Победы приводят в порядок памятные места ХабаровскаКо Дню Победы приводят в порядок памятные места ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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Ко Дню Победы приводят в порядок памятные места Хабаровска. В Индустриальном районе реконструируют и возводят сразу три мемориала. Также обновляют стелу «Их именами названы улицы Индустриального района» по улице Краснореченской, 87, до которой руки не доходили десятилетиями. На сегодняшний день сделали косметический ремонт сооружения, монтируют памятный камень, который дополнит восстановленный памятник.

- Другое памятное сооружение появится на улице Флегонтова, 5. Это будет трехметровая гранитная стела, посвященная 75-летию Победы. Работы по ее монтажу уже начались. Сделают также тематическую инсталляцию, которую установят на пересечении улиц Суворова и Краснореченской в районе торгового центра «Универсам», - рассказали в городской администрации. - Сдать мемориалы планируют в канун 9 мая в соответствии с условиями, диктуемыми пандемией COVID-19, то есть без массового скопления людей.

В Краснофлотском районе вымыли и очистили от пыли и грязи памятник «Бронекатер 302». В планах у специалистов АО «179 Судоремонтный завод» провести косметический ремонт постамента мемориала. В Железнодорожном районе навели порядок на территории у памятника жертвам белогвардейского террора - борцам за власть Советов, а также в сквере у самолета СУ-7Б. В Кировском районе работают над восстановлением мемориала погибшим рабочим завода «Арсеналец» на пересечении улиц Тихоокеанской и Бойко-Павлова, а в Центральном - реставрируют придорожное чугунное ограждение по периметру сквера мемориала «Танк Т-34», посвященного трудовому подвигу рабочих завода «Дальэнергомаш» и героизму советских танкистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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