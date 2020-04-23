23 Апр 2020 2020-04-23T04:31:21+03:00

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На заводах военно-промышленного комплекса в Комсомольске провели дезинфекцию. В общей сложности военнослужащие сводного отряда РХБ защиты ВВО обработали больше 150 тысяч квадратных метров производственных площадей.

- Продезинфицировали производственные цеха и административные помещения авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода. Сейчас предприятия продолжают работать в рамках исполнения государственного заказа по производству самолетов и кораблей, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты совершил марш протяженностью более 800 километров из города Лесозаводск Приморского края в Комсомольск-на-Амуре. В работах по дезинфекции задействовали 20 человек личного состава, шесть единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и шесть автономных приборов комплекта ДКВ-1.

ИСТОЧНИК KP.RU