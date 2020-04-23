Хабаровская таможня оформила ввоз двух с половиной миллионов масок

23 Апр 2020 2020-04-23T07:28:31+03:00

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Хабаровская таможня озвучила цифры по ввозу на территорию региона масок и тест-систем для выявления коронавиуса. Так, с 20 марта оформили ввоз двух с половиной миллионов масок и девяти с половиной тысяч тест-систем. Первые завезли из Китая, вторые из Кореи.

- Таможенные процедуры в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения проводят в приоритетном порядке. Средний срок выпуска таких товаров занимает два часа при установленном сроке выпуска деклараций на товары четыре часа, - прокомментировал Вадим Смирнов, начальник Приамурского таможенного поста (Центра электронного декларирования).

В ведомстве также отметили, что работу по таможенному декларированию иных товаров проводят в бесперебойном режиме. Напомним, для консультаций по таможенным операциям в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения работает телефон горячей линии Дальневосточного таможенного управления: (423) 265-11-83.

ИСТОЧНИК KP.RU