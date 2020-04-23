23 Апр 2020 2020-04-23T07:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Хабаровского края профинансируют 49 народных проектов в сельских поселениях. Идеи и предложения поступили на конкурс по программе поддержки местных инициатив. На финансовую поддержку подали 58 заявок от 13 районов края. Общая сумма финансовой поддержки составит около 70 миллионов рублей.

- В крае оказывают такую поддержку седьмой год. Какой проект надо реализовать, решают жители на сельском сходе. По условиям участия, не менее одного процента средств должны собрать сами граждане, не менее одного процента - организации, пять процентов - деньги из бюджетов поселений, до 93 процентов средств предоставляет правительство края по конкурсу. Заявку на участие подает городское либо сельское поселение, которое по итогам распределения средств получает господдержку и организует работы, - прокомментировали в пресс-службе края.

В основном проекты связаны с благоустройством мест отдыха, парков и скверов, спортивных и детских площадок. Также в планах сельских жителей установить опоры освещения. К слову, в рамках программы с 2014 по 2019 годы в крае реализовали 226 проектов, общая стоимость которых превысила 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU