Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на 23 апреля 21 человек
Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на 23 апреля 21 человек. Всего случаев заражения в регионе зафиксировали 272. Пять человек скончались, лечение получают 246 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В ведомстве отметили, что среди пациентов с подтвержденным диагнозом шесть тяжелобольных пациентов трое находятся на ИВЛ. В крае на коронавирус обследовали более 22 тысяч человек, из них за последние сутки более полторы тысячи человек.
Отметим также, что в стационарах края лечение получают 179 больных с внебольничными пневмониями, из них 30 детей. В Хабаровском краевом инфекционном находятся 115 пациентов с внебольничными пневмониями. Под медицинским наблюдением остаются 562 человека, из них 122 в обсерваторах.
Жителей края убедительно просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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