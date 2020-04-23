2020-04-23T05:48:53+03:00
Общество

После циклона без света остаются жители четырех районов Хабаровского края

Неполадки устраняют аварийные бригады
Александр ШТААЛЬ
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После циклона без света остаются жители четырех районов Хабаровского краяПосле циклона без света остаются жители четырех районов Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Циклон, недавно гостивший в Хабаровском крае, подкинул работы аварийным бригадам. По состоянию на девять часов утра 23 апреля 2020 года, частично подается электроэнергия внутри шести населенных пунктов в районах имени П. Осипенко, Солнечном, Ульчском и Нанайском. Без света остаются порядка 485 домов с населением около одно тысячи 600 человек. Ремонтные работы будут продолжаться в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, в регионе действуют ограничения на проезд пассажирских автобусов по трассам Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, село СелихиноНиколаевск-на-Амуре, Советская Гавань – поселок Монгохто. Ограничения отменят, как только дороги приведут в порядок.

В работах по ликвидации последствий циклонов привлекли 97 человек и 34 единицы. Ситуацию контролируют на уровне Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС в готовности к реагированию на возможные происшествия. Отметим также, что 23 апреля ожидается небольшой мокрый снег, скорость ветра от 7 до 14 м/с с порывами до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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