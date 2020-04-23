2020-04-23T08:49:39+03:00
Общество

Хотела как лучше: правоохранители решают судьбу жительницы Хабаровского края, за фейк о коронавирусе

Нарушительница уверяла, что хотела таким образом помочь родственникам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Желая опровергнуть слух о коронавирусе, женщина сочинила фейк в Хабаровском краеЖелая опровергнуть слух о коронавирусе, женщина сочинила фейк в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проводят административное разбирательство по отношению к сочинительнице фейка. По предварительной информации, началось все с сообщения, которое активно пересылали друг другу пользователи мессенджеров. В нем говорилось, в Бикине якобы есть подтвержденные факты заражения коронавирусной инфекцией, при этом экстренная медицинская помощь населению не оказывается и введен карантин.

- Данную информацию признали недостоверной. Ее опровергло руководство воинской части и учреждения здравоохранения. Сама автор рассказала, что хотела опровергнуть слухи о заражении коронавирусной инфекцией ее родственников, вернувшихся из-за рубежа и находившихся на карантине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Фантазерка" также сообщила, что не имела умысла на угрозу причинения вреда жизни или здоровью населению гражданка. После проведения всего комплекса проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24