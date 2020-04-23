Хотела как лучше: правоохранители решают судьбу жительницы Хабаровского края, за фейк о коронавирусе

23 Апр 2020 2020-04-23T08:49:39+03:00

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В Хабаровском крае проводят административное разбирательство по отношению к сочинительнице фейка. По предварительной информации, началось все с сообщения, которое активно пересылали друг другу пользователи мессенджеров. В нем говорилось, в Бикине якобы есть подтвержденные факты заражения коронавирусной инфекцией, при этом экстренная медицинская помощь населению не оказывается и введен карантин.

- Данную информацию признали недостоверной. Ее опровергло руководство воинской части и учреждения здравоохранения. Сама автор рассказала, что хотела опровергнуть слухи о заражении коронавирусной инфекцией ее родственников, вернувшихся из-за рубежа и находившихся на карантине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Фантазерка" также сообщила, что не имела умысла на угрозу причинения вреда жизни или здоровью населению гражданка. После проведения всего комплекса проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU