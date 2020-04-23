Сроки проверки сельхозтехники сократили в Хабаровском крае

23 Апр 2020 2020-04-23T09:49:34+03:00

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В Хабаровском крае продолжат принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Одна из них – это сокращение сроков проверок спецтехники. Теперь процедуру будут проводить не 21 день, а три.

- Такой подход позволит максимально быстро проверить безопасность и исправность техники, которая задействована на краевых сельхозугодиях. При этом инспекторы мобилизованы на проведение техосмотра с выездом на предприятие, - сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования.

Так как в этом году была теплая зима и ранняя весна, фермерам пришлось ускорить подготовку машин к сельхозработам. Посевная кампания уже началась, поэтому решили пересмотреть сроки в пользу оптимизации процессов производства. Напомним также, что до конца текущего года в регионе отменили плановые проверки в отношении бизнеса, которые ранее были согласованы.

ИСТОЧНИК KP.RU