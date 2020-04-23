Жители Хабаровского края смогут все лето посещать «Лицей» на льготных условиях

23 Апр 2020 2020-04-23T07:23:36+03:00

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Новые абоненты «Ростелекома» в Хабаровском крае, подключившие домашний интернет с 17 марта по 31 мая 2020 года, получат доступ к цифровой платформе «Ростелеком Лицей». Сервисом можно будет пользоваться бесплатно с момента подключения интернета и до 31 августа*.

В акции участвуют тарифные планы широкополосного интернета, а также тарифы «Интернет + интерактивное телевидение». Для использования бесплатной подписки необходимо зайти на сайт сервиса «Ростелеком Лицей»и ввести логин из СМС, которое автоматически придет на номер телефона, указанный при подключении тарифного плана. После этого можно будет сгенерировать одноразовый пароль для входа и начать пользоваться образовательной платформой.

«Ростелеком Лицей» - цифровой сервис, разработанный специально для учащихся с первого по одиннадцатый класс. Он помогает подтянуть знания по школьной программе и подготовиться к экзаменам. Сервис содержит эксклюзивные материалы, разработанные преподавателями из лучших российских вузов и школ - НИУ ВШЭ, Президентской и Ломоносовской школ, Центра цифровых здоровьесберегающих технологий, Образовательного центра Maximum и Международной школы для одаренных детей «Летово».

Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам школьной программы, интерактивные уроки, тесты и конспекты для закрепления материала. Все уроки подготовлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Подробности о платформе, подписках и акциях доступны на официальном сайте «Ростелеком Лицей».

* после завершения акции подписка на «Ростелеком Лицей» автоматически отключается. Ее можно продлить самостоятельно на сайте цифрового сервиса. Акция действительна для абонентов Хабаровска (включая поселок Березовый и село Тополево), Амурска, поселков Переяславка, Хор, Корфовский, Солнечный, Эльбан, сел Князе-Волконское, Гаровка-2 и Некрасовка (по технологии FTTb).