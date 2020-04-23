23 Апр 2020 2020-04-23T10:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты отмечают, что спрос на дачи стал расти в Хабаровске. Пока это объясняют желанием граждан минимизировать экономические последствия пандемии COVID-19 за счет личных огородов. К тому же самоизоляция на даче поможет получить заряд здоровья на свежем воздухе. Также наличие дачного участка - это возможность сделать на зиму вкусные и полезные заготовки.

- В границах Хабаровска 1330 гектаров, отведенных под коллективные сады и огороды. На них сформировано 16 тысяч дачных участков, которые объединены в 91 садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). Хабаровчане, обрабатывающие большинство из этих наделов, выращивают до 50 процентов потребляемого в городе картофеля, около 40 процентов овощей и пять процентов плодово-ягодной продукции, - рассказал Олег Фомин, начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU