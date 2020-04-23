23 Апр 2020 2020-04-23T07:31:02+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 23 апреля 2020 года – у одного человека диагноз подтвержден, еще один человек находится под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс -службе городской администрации.

Отметим также, что с 1 марта и по 23 апреля в город прибыл 793 комсомольчан из стран, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. В обсерваторе на базе санатория-профилактория «Кедр» находятся 36 работников комсомольского авиационного завода. Все они прибыли из Китая, где находились в служебной командировке.

Комсомольчанка заразившаяся новым типом коронавируса чувствует себя нормально. На двухнедельный карантин поместили 36 человек, контактировавших с заболевшей. Из них два человека в стационаре, остальные 34 – по месту жительства под наблюдением враче и контролем полиции. Один человек из села Троицкое находится в госпитале и ожидает результатов анализов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU