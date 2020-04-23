Хабаровский филиал Россельхозбанка продлил обслуживание свыше 3 тысяч карт с истекшим сроком действия

23 Апр 2020 2020-04-23T08:05:12+03:00

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В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты. В целом по сети РСХБ было продлено обслуживание более чем 330 тысяч карт.

Воспользоваться этой возможностью могут держатели дебетовых карт всех платежных систем: Visa, Mastercard, МИР, UnionPay, JCB, срок действия которых истек или истекает в марте, апреле и мае 2020 года.

«Россельхозбанк в первую очередь заботится о здоровье и благополучии своих клиентов. Мы сохраняем возможность обратиться в наши офисы для получения ранее оформленной или перевыпущенной карты, а также для подачи заявления на перевыпуск, однако мы рекомендуем отложить визит в Банк в целях вашей безопасности. Сейчас как никогда важно оставаться дома и тем самым сберечь себя и своих близких. Поэтому чтобы способствовать соблюдению режима самоизоляции, РСХБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия», — заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Держатель карты может пользоваться картой с истекшим сроком действия для совершения любых операций. Клиенты могут снимать и вносить наличные в банкоматах и терминалах АО «Россельхозбанк», а также сторонних банков, оплачивать покупки и услуги, в том числе онлайн. Кроме того, остаются доступными операции в мобильном приложении и Интернет-банке.

Уже оформленную, но еще не полученную карту РСХБ можно использовать через платежные приложения ApplePay, Samsung Pay и Google Pay.Для этого достаточно добавить карту в приложение мобильного устройства через систему «Мобильный банк». Карты Visa можно добавить в Apple Pay, а карты MasterCard – в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Об окончании обслуживания карт с истекшим сроком действия Банк дополнительно разместит информацию на сайте www.rshb.ru