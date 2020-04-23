23 Апр 2020 2020-04-23T10:28:48+03:00

Хабаровские врачи из инфекционного госпиталя получат места в гостиницах и трехразовое питание Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Очередное заседание оперативного штаба Хабаровского края по противодействию распространения коронавирусной инфекции прошло крайне продуктивно. В числе прочего собравшиеся обсудили вопрос помощи докторам, работающим в инфекционном госпитале, развернутом на территории десятой городской больницы в Хабаровске. Вопрос коснулся в частности мер безопасности семей медиков. Для обеспечения их безопасности врачам, контактирующим с больными и потенциально зараженными, предложили временно поселиться в гостиницу, для которой министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько подобрал не особенно благозвучное слово «казарма».

- Казарму следует разместить в гостинице, - предложил министр, несомненно, иносказательно. - Я проработал вопрос с комитетом по туризму, и мы можем вывести персонал из стационара. Это позволит освободить еще как минимум пятьдесят коек.

В свою очередь губернатор региона Сергей Фургал отдал распоряжение проработать предложение Александра Витько с региональным министерством финансов и принять соответствующее решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/774909" frameborder="0"></iframe> Витько о гостинице для врачей.Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU