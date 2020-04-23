2020-04-23T10:28:48+03:00
Общество

Хабаровские врачи из инфекционного госпиталя получат места в гостиницах и трехразовое питание

Власти региона помогают медикам, борющимся с коронавирусом
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровские врачи из инфекционного госпиталя получат места в гостиницах и трехразовое питаниеХабаровские врачи из инфекционного госпиталя получат места в гостиницах и трехразовое питаниеФото: Правительство Хабаровского края
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Очередное заседание оперативного штаба Хабаровского края по противодействию распространения коронавирусной инфекции прошло крайне продуктивно. В числе прочего собравшиеся обсудили вопрос помощи докторам, работающим в инфекционном госпитале, развернутом на территории десятой городской больницы в Хабаровске. Вопрос коснулся в частности мер безопасности семей медиков. Для обеспечения их безопасности врачам, контактирующим с больными и потенциально зараженными, предложили временно поселиться в гостиницу, для которой министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько подобрал не особенно благозвучное слово «казарма».

- Казарму следует разместить в гостинице, - предложил министр, несомненно, иносказательно. - Я проработал вопрос с комитетом по туризму, и мы можем вывести персонал из стационара. Это позволит освободить еще как минимум пятьдесят коек.

В свою очередь губернатор региона Сергей Фургал отдал распоряжение проработать предложение Александра Витько с региональным министерством финансов и принять соответствующее решение.

Витько о гостинице для врачей.Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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