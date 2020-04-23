Хабаровские врачи из инфекционного госпиталя получат места в гостиницах и трехразовое питание
Очередное заседание оперативного штаба Хабаровского края по противодействию распространения коронавирусной инфекции прошло крайне продуктивно. В числе прочего собравшиеся обсудили вопрос помощи докторам, работающим в инфекционном госпитале, развернутом на территории десятой городской больницы в Хабаровске. Вопрос коснулся в частности мер безопасности семей медиков. Для обеспечения их безопасности врачам, контактирующим с больными и потенциально зараженными, предложили временно поселиться в гостиницу, для которой министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько подобрал не особенно благозвучное слово «казарма».
- Казарму следует разместить в гостинице, - предложил министр, несомненно, иносказательно. - Я проработал вопрос с комитетом по туризму, и мы можем вывести персонал из стационара. Это позволит освободить еще как минимум пятьдесят коек.
В свою очередь губернатор региона Сергей Фургал отдал распоряжение проработать предложение Александра Витько с региональным министерством финансов и принять соответствующее решение.
Витько о гостинице для врачей.Комсомольская правда
ИСТОЧНИК KP.RU