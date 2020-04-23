2020-04-23T13:42:49+03:00
Общество

Жители Хабаровского края до самоизоляции реже обращались в полицию

В основном самоизолированные жалуются на нарушение тишины и спокойствия
Александр ШТААЛЬ
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Жители Хабаровского края до самоизоляции реже обращались в полициюЖители Хабаровского края до самоизоляции реже обращались в полициюФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Хабаровского края до самоизоляции реже обращались в полицию. Такой вывод остается сделать аналитикам правоохранительного ведомства. Они изучили тенденции последних недель и озвучили свой вердикт.

- В целом обстановка в Хабаровском крае не сильно изменилась по сравнению с докоронавирусной. Однако на 2,2 процента снизился объем регистрируемых преступлений. Зато в дежурные части стали часто поступать жалобы на нарушение тишины и спокойствия в многоквартирных домах. В Хабаровске отмечен рост фактов на 25 процентов, - рассказал Олег Бородин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят набраться терпения. Пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции, не выходите на улицу без особой нужды. Если жилье покинуть все-таки пришлось, тогда соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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