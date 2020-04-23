23 Апр 2020 2020-04-23T12:07:11+03:00

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Подозреваемых в похищении человека осудят в Хабаровске. По версии следствия, жертвой двух мужчин стал арендатор кафе. Мало того, обвиняемым придется ответить за автоугон.

- Преступление случилось в октябре 2018 года. После похищения злоумышленники несколько часов удерживали мужчину на территории кафе, избивали, требовали выкуп за освобождение в размере шести миллионов рублей. Потерпевший пообещал заплатить требуемую сумму, после чего похитители его отпустили, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В конце концов, о преступлении узнали правоохранители. По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого личности злоумышленников установили. Двоих задержали, скоро они предстанут перед судом. Позже установили местонахождение третьего участника преступной группы, его привлекут к уголовной ответственности. Четвертый злоумышленник находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU