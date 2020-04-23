2020-04-23T13:41:38+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае на вечер 23 апреля число заражений коронавирусом превысило 300

Среди новых пациентов 60 процентов людей - это бессимптомные носители COVID-19
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае на вечер 23 апреля число заражений коронавирусом превысило 300В Хабаровском крае на вечер 23 апреля число заражений коронавирусом превысило 300Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 23 апреля 2020 года - общее число заражений в регионе достигло 310. Из них 19 человек выписались, пять скончались, остальные получают лечение. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Диагнозы подтвердились у новых пациентов, проживающих в Хабаровске и селе Богородское Ульчского района. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, три человека старше 65 лет. Отметим также, что 60 процентов новых пациентов - это бессимптомные носители инфекции. Такой вывод сделали при проведении эпидемического расследования.

В общем числе заболевших 8,4 - это дети, 9,6 процентов - это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, 50 процентов - это взрослые в возрасте от 30 до 60 лет и 32 процента - люди старше 60 лет. У большинства зараженных заболевание протекает в легкой форме. Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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