Обстановка в Хабаровском крае 24 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

24 Апр 2020 2020-04-24T04:45:17+03:00

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По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня, 24 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. В Хабаровске без осадков, температура ночью от -4 до -2, днем от +6 до +8, ветер северный 5-10 м/с. На юге края без существенных осадков, ночная температура в пределах от -6 до -1, дневная от +6 до +13, ветер западный 5-10 м/с. В центральных районах без существенных осадков. Однако в Ванинском и Советско-Гаванском районах осадки все-таки будут, температура ночью от -10 до 0, днем от -1 до +10, ветер западный, северо- западный 5-14 м/с. На севере снег, местами сильный снег, в частности в Николаевском и Ульчском районах, температура ночью от -8 до -1, днем от -4 до +7, ветер северных направлений 5-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышение допустимых уровней радиационного фона в регионе.

Опасные гидрометеорологические явления не прогнозируют. Гидрологи сообщают, что в период вскрытия уровни воды на реке Амур ожидаются выше отметок неблагоприятного явления на 0,2-1,5 метра, с подтоплением дорог, полей, сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, расположенных в пойме реки в Ульчском и Николаевском районах.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU