2020-04-24T04:44:00+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 23 апреля 2020 года: количество заражений 66

Излечились семь человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 23 апреля 2020 года: количество заражений 66Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 23 апреля 2020 года: количество заражений 66Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 23 апреля 2020 года - всего случаев заражения в регионе 66, семь человек излечились, летальных случаев не зафиксировали. Под медицинским наблюдением находятся 635 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что ранее сообщалось о недостатке средств индивидуальной защиты в поликлинике. Этот вопрос уже обсудили, по итогу в медучреждение передали более двух тысяч масок и перчаток. Они необходимы, чтобы защитить врачей, которые борются с коронавирусом на передовой.

Жителям региона напоминают телефоны горячей линии: (42622) 2-3291 и 8-924-155-02-03 - по вопросам о коронавирусе и защиты от него. Консультации по режиму самоизоляции проводят по телефонам 4-08-06 и 4-07-89.

Жителей области убедительно просят оставаться дома, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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