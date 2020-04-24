Беременным в Хабаровском крае рассказали, как вести себя в период пандемии коронавируса
Будущим мама в Хабаровском крае дали рекомендации о том, как вести себя в период пандемии коронавируса. Со слов Максима Клеймана, врача акушера-гинеколога, нужно оставаться дома, гуляйте не по улице, а по квартире. При этом лучше всего взять в руки шагомер или смартфон, чтобы считать шаги.
Беременным настоятельно рекомендуют приходить в женскую консультацию строго по времени записи. По возможности старайтесь совместить визит со сдачей анализов. Помните про дистанцию по отношению к другим людям минимум в полтора метра.
Женщин просят пользоваться средствами защиты –-масками, одноразовыми перчатками. В целях профилактики заболевания мойте руки чаще, дезинфицируйте их санитайзером, не трогайте лицо руками. Дома нужно проводить влажную уборку, дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь в течение дня: сотовый телефон, клавиатура, мышка.
Необходимо ограничить контакты с людьми, при необходимости сделать покупки - делайте заказы через интернет с доставкой на дом. Избегайте походов в продуктовые магазины, лучше попросите родственников принести продукты вам домой. Если почувствовали недомогание, вызовите врача на дом.
Рекомендации предоставили в региональном минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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