24 Апр 2020 2020-04-24T04:43:02+03:00

Беременным в Хабаровском крае рассказали, как вести себя в период пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Будущим мама в Хабаровском крае дали рекомендации о том, как вести себя в период пандемии коронавируса. Со слов Максима Клеймана, врача акушера-гинеколога, нужно оставаться дома, гуляйте не по улице, а по квартире. При этом лучше всего взять в руки шагомер или смартфон, чтобы считать шаги.

Беременным настоятельно рекомендуют приходить в женскую консультацию строго по времени записи. По возможности старайтесь совместить визит со сдачей анализов. Помните про дистанцию по отношению к другим людям минимум в полтора метра.

Женщин просят пользоваться средствами защиты –-масками, одноразовыми перчатками. В целях профилактики заболевания мойте руки чаще, дезинфицируйте их санитайзером, не трогайте лицо руками. Дома нужно проводить влажную уборку, дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаетесь в течение дня: сотовый телефон, клавиатура, мышка.

Необходимо ограничить контакты с людьми, при необходимости сделать покупки - делайте заказы через интернет с доставкой на дом. Избегайте походов в продуктовые магазины, лучше попросите родственников принести продукты вам домой. Если почувствовали недомогание, вызовите врача на дом.

Рекомендации предоставили в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU