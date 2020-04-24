24 Апр 2020 2020-04-24T04:41:44+03:00

Возобновилось движение по трассе в сторону Комсомольска-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

На трассе в сторону Комсомольска -на- Амуре сняли ограничения на проезд пассажирских автобусов. Запрет отменили вчера, 23 апреля, в 12:00 в связи с приведением дорожного полотна в нормативное состояние.

- Пока сохраняются ограничения для автобусов на направлениях дорог: Лидога - Ванино, село Селихино - Николаевск -на- Амуре, Советская Гавань - поселок Монгохто. На расчистке дорог от снега и льда работают бригады дорожных служб, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, вчера, 23 апреля, шли восстановительные работы на линиях местных электросетей. Напомним, из-за циклона жители некоторых населенных пунктов остались без света. Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU