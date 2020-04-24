2020-04-24T05:06:29+03:00
Общество

Гостиницу в центре Хабаровска перепрофилируют под обсерватор для приезжающих

Вопросы заселения уже решили, постояльцев можно размещать хоть с сегодняшнего дня
Александр ШТААЛЬ
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Гостиницу перепрофилируют под обсерватор для прибывающих в ХабаровскГостиницу перепрофилируют под обсерватор для прибывающих в ХабаровскФото: Администрация Хабаровска
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Гостиницу «Турист» в Хабаровске решили перепрофилировать под обсерватор. Здесь будут размещать приезжающих из других стран и регионов страны. Все расходы берет на себя краевой бюджет.

- Все вопросы заселения решили, постояльцев можно размещать хоть с сегодняшнего дня. Прежних гостей отеля расселили по другим гостевым домам, - рассказал Анатолий Климочкин, и.о. первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Граждан на двухнедельный карантин будут селить в одно-, двухместные и семейные номера гостиницы. Договоры на охрану объекта, дезинфекцию, поставки питания, которое будет для постояльцев бесплатным, полноценным трехразовым и горячим, а также на утилизацию отходов заключили с профильными организациями. Для детей, если таковые окажутся вместе со взрослыми на карантине, подготовили игрушки и книги.

Напомним, в Хабаровске уже действуют обсерваторы в гостинице «Семь звезд», где находятся 50 человек, прибывших недавно авиарейсом из Южной Кореи, и в санатории-профилактории «Железнодорожник», куда поместили 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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