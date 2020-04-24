2020-04-24T04:38:12+03:00
Общество

Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемой

По версии следствия, женщина причастна к афере с использованием электронных средств платежа
Александр ШТААЛЬ
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Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемойПолиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемойФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемой. По версии следствия, женщина причастна к мошенничеству с использованием электронных средств платежа. Пока в правоохранительном ведомстве ограничились предоставлением только этих сведений.

- Если вы знаете, кто эта женщина и где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8-909-897-70-22 или сообщите информацию по номеру «102». Конфиденциальность данных позвонивших людей гарантируется, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителей Комсомольска -на- Амуре, которые располагают данными, убедительно просят откликнуться. Любая информация поможет раскрыть преступление и наказать виновного. На месте пострадавшей стороны может оказаться каждый, исправить ситуацию можно, только объединив усилия. Не оставайтесь в стороне от чужой беды.

Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемой.УМВД России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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