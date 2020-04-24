24 Апр 2020 2020-04-24T04:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемой. По версии следствия, женщина причастна к мошенничеству с использованием электронных средств платежа. Пока в правоохранительном ведомстве ограничились предоставлением только этих сведений.

- Если вы знаете, кто эта женщина и где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефону 8-909-897-70-22 или сообщите информацию по номеру «102». Конфиденциальность данных позвонивших людей гарантируется, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителей Комсомольска -на- Амуре, которые располагают данными, убедительно просят откликнуться. Любая информация поможет раскрыть преступление и наказать виновного. На месте пострадавшей стороны может оказаться каждый, исправить ситуацию можно, только объединив усилия. Не оставайтесь в стороне от чужой беды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/775136" frameborder="0"></iframe> Полиция Комсомольска просит помочь в розыске подозреваемой.УМВД России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU