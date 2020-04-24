24 Апр 2020 2020-04-24T08:12:07+03:00

Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО ФОТО: администрация города Облучье

Объект, полученный с большим трудом, даже не успели сдать в эксплуатацию

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Во время режима самоизоляции несовершеннолетние в ЕАО разрушили спортплощадку. Об инциденте рассказали в администрации города Облучье. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 22 апреля. Подростки проникли на территорию спортивной школы и умышленно совершили порчу имущества.

Все происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пять подростков «развлекаются» на объекте - катают огромное колесо, отдирают специальное покрытие площадки, пытаются расшатать конструкцию. При этом универсальную спортивную площадку местным властям удалось получить с большим трудом. Ее даже не успели ввести в эксплуатацию.

По данному факту проведут проверку. Родителей убедительно просят следить за своими детьми, воспитывать в них чувство ответственности и уважения к чужому труду, объяснять последствия таких поступков.

ИСТОЧНИК KP.RU