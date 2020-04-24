Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО
Во время режима самоизоляции несовершеннолетние в ЕАО разрушили спортплощадку. Об инциденте рассказали в администрации города Облучье. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 22 апреля. Подростки проникли на территорию спортивной школы и умышленно совершили порчу имущества.
Все происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пять подростков «развлекаются» на объекте - катают огромное колесо, отдирают специальное покрытие площадки, пытаются расшатать конструкцию. При этом универсальную спортивную площадку местным властям удалось получить с большим трудом. Ее даже не успели ввести в эксплуатацию.
По данному факту проведут проверку. Родителей убедительно просят следить за своими детьми, воспитывать в них чувство ответственности и уважения к чужому труду, объяснять последствия таких поступков.
ИСТОЧНИК KP.RU