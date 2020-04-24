24 Апр 2020 2020-04-24T05:11:40+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 24 апреля 2020 года - всего случаев заражения 310. Из них 22 человека выздоровели, пять скончались. Всего новых случаев заражения за последние сутки 38.

Согласно данным, предоставленным в районных администрациях, в районе имени Лазо получают лечение пять человек. Из них двое из поселка Мухен, двое из Бикина и один из поселка Переяславка. По данным на 23 апреля, в Николаевском районе подтверждены три случая заражения COVID-19.

- В стационары края госпитализировали 57 пациентов с подозрением на заболевание. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом семь тяжелобольных, трое находятся на ИВЛ. В изоляторах края 35 человек, контактировавших с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что в стационарах края лечатся 159 больных с внебольничными пневмониями, из них 30 детей. В Хабаровском краевом инфекционном госпитале проходят лечение 109 пациентов с внебольничными пневмониями. Под медицинским наблюдением остаются 243 человека, вернувшихся из зарубежных поездок. Из них 122 в обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU