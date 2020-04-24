24 Апр 2020 2020-04-24T05:21:13+03:00

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Ледоход у Комсомольска-на-Амуре ожидается на выходных, 25-26 апреля. К слову, волна ледохода уже прошла село Малмыж в Нанайском районе. По прогнозам гидрологов, паводков на краевых реках из-за таяния льда не будет. При этом три недели назад был активный подъем воды на Уссури с выходом на пойму, но эта угроза прошла.

- Реки находятся в своих границах, есть подвижки льда. На Тумнине, где каждый год происходят заторы, лед уже начал сдвигаться. Интенсивность подъема уровня воды там составляет 2-35 см/сутки. За этой рекой традиционно наблюдают спасатели. В то же время на юге края на участке до села Елабуга льда уже нет, - сообщили в гидрометцентре.

Напомним, с 20 апреля в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах открылась навигация маломерных судов. С 27 апреля судоходство планируют начать в Хабаровском районе. В краевой столице эксплуатировать суда можно будет ориентировочно с 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU