2020-04-24T08:02:49+03:00
Общество

В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива

Строить будут жилье для льготных категорий граждан, специалистов бюджетной сферы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооперативаВ Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооперативаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива. Предполагается, что за счет этого проекта обеспечат жильем льготные категории граждан и специалистов бюджетной сферы. Потенциальные покупатели смогут купить жилье по ценам ниже рыночных.

- Чтобы реализовать проект, людям нужно объединиться в ЖСК и выбрать строительную организацию. Под такие проекты власти готовы предоставлять бесплатные земельные участки. В Хабаровске первый такой ЖСК хотят построить в районе переулка Дзержинского и улицы Гамарника. С муниципальными властями уже договорились о бесплатной передаче земельного участка, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, в первом ЖСК планируют участвовать медицинские работники. В проектно-строительном институте уже разработали эскизное решение проекта дома под такую застройку. По задумке это будет девятиэтажный объект на 63 квартиры.

Условия участия и перечень категорий граждан, которые могут стать его участниками, ищите на сайте краевого минстроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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