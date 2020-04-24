24 Апр 2020 2020-04-24T07:59:01+03:00

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В Хабаровске зачитали приговор 21-летнему фигуранту уголовного дела. Парня признали виновным по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

- Во время расследования выяснилось, что подсудимый в ноябре 2019 года вступил в международную организацию, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Он также согласился принять участие в ее деятельности и поэтому хотел перебраться в Сирию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержать злоумышленника удалось силами сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю, УФСБ России по Восточному военному округу. Это произошло в аэропорту города Хабаровска, когда фигурант пытался вылететь за границу.

В качестве наказания суд назначил парню лишение свободы сроком в 11 лет. Из них восемь лет он будет отбывать в колонии строго режима и три года - в тюрьме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/775151" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске осудили участника международной террористической организации.УМВД России по городу Хабаровску

ИСТОЧНИК KP.RU