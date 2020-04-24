Сбербанк одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей беспроцентных кредитов на зарплаты

24 Апр 2020 2020-04-24T07:54:17+03:00

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Сбербанк с начала запуска государственной программы «кредит под 0%» принял заявок на 12 миллиардов рублей, одобрил - на 5,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

- На сегодняшний день по кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% Сбербанком загружены лимиты на сумму 57,3 миллиарда рублей в количестве более 73 тысяч штук. Обращаем внимание, что в их числе также лимиты для компаний по новой отрасли «непродовольственный ретейл», которую правительство на днях также отнесло к пострадавшим. С начала старта программы «кредит под 0%» нами принято заявок на сумму около 12 миллиардов рублей, одобрено - 5,8 миллиарда рублей кредитов, - отметил он.

Попов пояснил, что для клиентов Сбербанка технический процесс одобрения занимает 15 минут, для клиентов, которые ранее не обслуживались - их уже около 100 - несколько дольше.

- По собственной расширенной программе кредитных каникул Сбербанка к нам поступило более 60 тысяч заявок, одобрено около 29 тысяч, проведена реструктуризация по 28 тысячам договоров. Общий объем реструктуризации составил 45 миллиардов рублей, - сообщил он.

По программе Правительства РФ по субсидированию ставки компаниям МСП, пострадавшим от введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, Сбербанк получил около 100 заявок на сумму более 700 миллионов рублей.

Москва, 23 апреля. /ТАСС/.