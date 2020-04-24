Все трассы Хабаровского края открыты для движения

24 Апр 2020 2020-04-24T08:42:54+03:00

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Все трассы Хабаровского края открыли для движения пассажирского транспорта. Об этом сообщили в комитете регионального правительства по гражданской защите.

Напомним, ограничение вводили в связи с выпавшими во время циклона осадками. Из-за мокрого снега поездки стали небезопасными, на дорогах появился гололед. Запрет на движение вводили на трассах Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску -на-Амуре, село Селихино - Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань - поселок Монгохто.

К слову, прошедший циклон не только частично парализовал движение на трассах, но и оставил без электричества около шести тысяч домов. Большую часть неполадок удалось оперативно ликвидировать, сегодня утром энергоснабжение во всех населенных пунктах восстановлено.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU