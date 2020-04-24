2020-04-24T08:41:18+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья

По версии следствия, фигурант сначала зарезал пострадавшего, а потом поджег строение, где находилось тело
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае осудят обвиняемого в убийстве сгоревшего сторожа зимовьяВ Хабаровском крае осудят обвиняемого в убийстве сгоревшего сторожа зимовьяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае осудят мужчину, которого обвиняют в убийстве сторожа зимовья. По версии следствия, 31-летний фигурант и 46-летний пострадавший распивали спиртное, в какой-то момент начали ссориться, потом дело дошло до поножовщины. Обвиняемый несколько раз ударил сторожа, от ран последний скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый сжег зимовье вместе с телом потерпевшего.

- Происшествие случилось в декабре 2018 года в верховьях реки Анюй (Нанайский район). Останки погибшего нашли только в мае 2019 года. Выяснить личность пострадавшего смогли с помощью генотипоскопической экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

До суда фигурант будет находиться под стражей. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На сегодняшний день расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года
Дороги к больницам начали ремонтировать в Хабаровском крае
В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске
Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показаний
Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют
В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья
Все трассы Хабаровского края открыты для движения
Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи
Сбербанк одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
В Хабаровске осудили участника международной террористической организации
В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива
Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО
Ледоход у Комсомольска-на-Амуре ожидается на выходных
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 апреля 2020 года