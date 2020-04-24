В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья

24 Апр 2020 2020-04-24T08:41:18+03:00

По версии следствия, фигурант сначала зарезал пострадавшего, а потом поджег строение, где находилось тело

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В Хабаровском крае осудят мужчину, которого обвиняют в убийстве сторожа зимовья. По версии следствия, 31-летний фигурант и 46-летний пострадавший распивали спиртное, в какой-то момент начали ссориться, потом дело дошло до поножовщины. Обвиняемый несколько раз ударил сторожа, от ран последний скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый сжег зимовье вместе с телом потерпевшего.

- Происшествие случилось в декабре 2018 года в верховьях реки Анюй (Нанайский район). Останки погибшего нашли только в мае 2019 года. Выяснить личность пострадавшего смогли с помощью генотипоскопической экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

До суда фигурант будет находиться под стражей. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На сегодняшний день расследование уголовного дела закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU