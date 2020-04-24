Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют

24 Апр 2020 2020-04-24T08:58:44+03:00

Работы шли в Индустриальном районе на улицах Калинина, Шевчука, Морозова Павла Леонтьевича, Волочаевской, Краснореченской и других

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В Хабаровске продолжают усиленно дезинфицировать автобусные остановки. Сегодня, 24 апреля, шли работы в Индустриальном районе, а именно на улицах Калинина, Шевчука, Морозова Павла Леонтьевича, Волочаевской, Краснореченской и других.

- Для обработки используют специальную технику и снаряжение - авторазливочную станцию АРС-14 на базе ЗИЛ-131. Емкость ее цистерны вмещает в себя около 2,7 тысяч литров специального раствора, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что дезинфицируют спасатели и свои объекты. Обрабатывают фасады и внутренние помещения хлорсодержащими препаратами силами сотрудников РХБ-защиты Специализированной пожарно-спасательной части. Также в превентивных целях провели дезинфекцию на значимых объектах: в здании и на территории городской инфекционной больницы №10, железнодорожном вокзале, станции скорой помощи, на центральных улицах города и в парковых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU