2020-04-24T08:58:44+03:00
Общество

Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют

Работы шли в Индустриальном районе на улицах Калинина, Шевчука, Морозова Павла Леонтьевича, Волочаевской, Краснореченской и других
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируютАвтобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируютФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжают усиленно дезинфицировать автобусные остановки. Сегодня, 24 апреля, шли работы в Индустриальном районе, а именно на улицах Калинина, Шевчука, Морозова Павла Леонтьевича, Волочаевской, Краснореченской и других.

- Для обработки используют специальную технику и снаряжение - авторазливочную станцию АРС-14 на базе ЗИЛ-131. Емкость ее цистерны вмещает в себя около 2,7 тысяч литров специального раствора, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что дезинфицируют спасатели и свои объекты. Обрабатывают фасады и внутренние помещения хлорсодержащими препаратами силами сотрудников РХБ-защиты Специализированной пожарно-спасательной части. Также в превентивных целях провели дезинфекцию на значимых объектах: в здании и на территории городской инфекционной больницы №10, железнодорожном вокзале, станции скорой помощи, на центральных улицах города и в парковых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года
Дороги к больницам начали ремонтировать в Хабаровском крае
В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске
Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показаний
Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют
В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья
Все трассы Хабаровского края открыты для движения
Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи
Сбербанк одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
В Хабаровске осудили участника международной террористической организации
В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива
Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО
Ледоход у Комсомольска-на-Амуре ожидается на выходных
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 апреля 2020 года