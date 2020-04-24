2020-04-24T09:25:52+03:00
Происшествия

Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показаний

Он нарушил закон, желая помочь своему сослуживцу
Александр ШТААЛЬ
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Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показанийПолицейского в ЕАО уличили в даче ложных показанийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейского в Еврейской автономии уличили в даче ложных показаний. Об этом стало известно во время разбирательств. По предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов, теперь уже фигурант уголовного дела проходил свидетелем по делу о превышении должностных полномочий.

- Мужчина хотел помочь своему сослуживцу, поэтому дал следователю заведомо ложные показания. Фигурант сообщил, что его коллега - сотрудник полиции не наносил телесных повреждений потерпевшему. При этом свидетель был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении полицейского-свидетеля в итоге завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное показание свидетеля в ходе досудебного производства». Расследование на сегодняшний день уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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