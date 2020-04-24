2020-04-24T10:02:02+03:00
Общество

В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске

Жителей города убедительно просят надевать маски перед тем, как зайти в общественный транспорт
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В автобусах дают обработать руки санитайзером в ХабаровскеВ автобусах дают обработать руки санитайзером в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске в автобусах напоминают пассажирам о том, что нужно носить маски и дают обработать руки санитайзером. Это одна из мер по недопущению распространения коронавируса нового типа. Так, емкость с обеззараживающей жидкостью установили в салоне автобуса маршрута №8. Обработать руки может каждый желающий.

- Теперь по правилам пассажиры в автобусах, трамваях и троллейбусах должны иметь возможность обработать руки санитайзером. Также они обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, эти требования выполнили пока не все перевозчики, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что санобработку салонов общественного транспорта проводят с середины марта. Экипажи протирают поручни, сидения, стены и стекла трамваев, троллейбусов и автобусов после завершения смены, а также во время плановых перерывов на конечных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года
Дороги к больницам начали ремонтировать в Хабаровском крае
В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске
Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показаний
Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют
В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья
Все трассы Хабаровского края открыты для движения
Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи
Сбербанк одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
В Хабаровске осудили участника международной террористической организации
В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива
Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО
Ледоход у Комсомольска-на-Амуре ожидается на выходных
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 апреля 2020 года