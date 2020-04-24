В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске

24 Апр 2020 2020-04-24T10:02:02+03:00

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В Хабаровске в автобусах напоминают пассажирам о том, что нужно носить маски и дают обработать руки санитайзером. Это одна из мер по недопущению распространения коронавируса нового типа. Так, емкость с обеззараживающей жидкостью установили в салоне автобуса маршрута №8. Обработать руки может каждый желающий.

- Теперь по правилам пассажиры в автобусах, трамваях и троллейбусах должны иметь возможность обработать руки санитайзером. Также они обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, эти требования выполнили пока не все перевозчики, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что санобработку салонов общественного транспорта проводят с середины марта. Экипажи протирают поручни, сидения, стены и стекла трамваев, троллейбусов и автобусов после завершения смены, а также во время плановых перерывов на конечных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU