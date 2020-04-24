24 Апр 2020 2020-04-24T10:23:15+03:00

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Дороги к больницам начали ремонтировать в Хабаровском крае. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе определили 21 такая дорога, 10 из них привели в нормативное состояние в прошлом году, остальные вошли в перечень ремонтируемых на 2020 год. В целом для участия в проекте заявлено более 800 объектов по всей стране.

- Подрядные организации выполняют устройство дорожного полотна, ремонтируют тротуары. Кроме того запланировали ремонт тротуаров, обустройство пешеходных переходов, установка светофоров и барьерных ограждений, нанесение разметки, - рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы продолжаются, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Напомним, всего в этом году в регионе в Хабаровской и Комсомольской агломерациях привести в порядок собираются 95 объектов общей протяженностью 90 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU