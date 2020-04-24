24 Апр 2020 2020-04-24T11:08:50+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года – госпитализирован с подтвержденным диагнозом один человек. В целом с 1 марта и по 24 апреля в город прибыли 793 комсомольчанина. Эти люди находились в странах, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией.

- В обсерваторе на базе санатория-профилактория «Кедр» находятся 36 человек. Все они работники комсомольского авиационного завода, которые приехали из Китая. За границей они находились в служебной командировке, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией чувствует себя нормально. На двухнедельном карантине сейчас находятся 36 человек, контактировавших с заболевшей. Также в госпитале находится один человек из села Троицкое, который ожидает результатов анализов на коронавирус.

В городе с 1 марта по 24 апреля зарегистрировали 11 тысяч 375 случаев ОРВИ, из них 123 за последние сутки, 328 случаев пневмонии, из которых за сутки – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU