2020-04-24T11:32:42+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351

За последние сутки выявили 41 случай
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля 2020 году – За последние сутки выявили 41 случай заражения. Общее количество заболевших 351 человек. Из них 22 выздоровели, пять скончались.

- Новые случаи заболевания выявили у жителей Хабаровска, села Богородское Ульчского района и района имени Лазо. Среди пациентов люди в возрасте от 18 до 65 лет, шесть человек старше 65 лет и три ребенка в возрасте от шести до девяти лет и два подростка, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что 60 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители инфекции, выявленные при проведении эпидемического расследования. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

У большинства 85 процентов заболевание протекает в легкой форме. Темп роста заболеваемости в крае составляет в среднем 13,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 24 апреля 2020 года
Дороги к больницам начали ремонтировать в Хабаровском крае
В автобусах дают обработать руки санитайзером в Хабаровске
Полицейского в ЕАО уличили в даче ложных показаний
Автобусные остановки в Хабаровске усиленно дезинфицируют
В Хабаровском крае под суд пойдет обвиняемый в убийстве и сожжении сторожа зимовья
Все трассы Хабаровского края открыты для движения
Бизнесу в Хабаровске сократят в два раза арендные платежи
Сбербанк одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей беспроцентных кредитов на зарплаты
В Хабаровске осудили участника международной террористической организации
В Хабаровске нашли место для пилотного жилищно-строительного кооператива
Подростки разрушили спортплощадку во время самоизоляции в ЕАО
Ледоход у Комсомольска-на-Амуре ожидается на выходных
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 апреля 2020 года