Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля: число заболевших 351

24 Апр 2020 2020-04-24T11:32:42+03:00

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 24 апреля 2020 году – За последние сутки выявили 41 случай заражения. Общее количество заболевших 351 человек. Из них 22 выздоровели, пять скончались.

- Новые случаи заболевания выявили у жителей Хабаровска, села Богородское Ульчского района и района имени Лазо. Среди пациентов люди в возрасте от 18 до 65 лет, шесть человек старше 65 лет и три ребенка в возрасте от шести до девяти лет и два подростка, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что 60 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители инфекции, выявленные при проведении эпидемического расследования. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

У большинства 85 процентов заболевание протекает в легкой форме. Темп роста заболеваемости в крае составляет в среднем 13,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU