2020-04-24T12:50:22+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года: число заболевших 88

Выздоровели девять человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года: число заболевших 88Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года: число заболевших 88Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года - число заболевших увеличилось до 88. Из них девять человек выздоровели и уже выписались домой. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что 29 человек находятся в коронавирусном госпитале, обустроенном на базе инфекционной больницы, 27 больных лечатся амбулаторно на дому, 16 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы.

К слову, в коронавирусный госпиталь доставили 13 человек с пневмонией и подозрением на COVID-19. Число закрытых на карантин подъездов в Биробиджане 16, в Бире и Бирокане по одному, в Николаевке два.

Жителям региона напоминают, режим самоизоляции продолжает действовать. Пожалуйста, не выходите из дома без особой нужды. Если помещение пришлось покинуть, тогда соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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