Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года: число заболевших 88
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 24 апреля 2020 года - число заболевших увеличилось до 88. Из них девять человек выздоровели и уже выписались домой. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Отметим, что 29 человек находятся в коронавирусном госпитале, обустроенном на базе инфекционной больницы, 27 больных лечатся амбулаторно на дому, 16 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы.
К слову, в коронавирусный госпиталь доставили 13 человек с пневмонией и подозрением на COVID-19. Число закрытых на карантин подъездов в Биробиджане 16, в Бире и Бирокане по одному, в Николаевке два.
Жителям региона напоминают, режим самоизоляции продолжает действовать. Пожалуйста, не выходите из дома без особой нужды. Если помещение пришлось покинуть, тогда соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям.
ИСТОЧНИК KP.RU