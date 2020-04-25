2020-04-25T02:56:13+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 25 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Весенняя погода постепенно возвращается в регион
Василий ЗАДУНАЕВ
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Обстановка в Хабаровском крае 25 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 25 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 25 апреля опасные и неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

В городе Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от -1ºС до -3ºС, днем от +7ºС до +9ºС, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В южных районах края – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура ночью от -6ºС до 0ºС, днем от +5ºС до +12ºС, ветер северный 8-13 м/с;

В центральных районах – местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура ночью от -7ºС до 0ºС, днем от +3ºС до +12ºС, ветер северный, северо- западный 5-11 м/с;

В северных районах – небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура ночью от -7ºС до +1ºС, днем от -2ºС до +10ºС, ветер северных направлений 7-14 м/с, на побережье порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

На реке Амур в Комсомольском районе у города Комсомольск-на-Амуре - село Нижнетамбовское сохраняются подвижки льда, ниже по течению ледостав с закраинами, местами вода на льду. Интенсивность подъема уровней воды 14-38 см/сутки. На остальных реках Приамурья существенных изменений в водном и ледовом режиме нет. На реке Амур у города Хабаровска температура воды 5,4 С.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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