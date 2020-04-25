2020-04-25T05:11:08+03:00
Общество

Хабаровский край и Еврейская автономия получат из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей

Деньги пойдут на насущные нужды регионов Дальнего Востока
Борис КОКУРИН
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Хабаровский край и Еврейская автономия получат из федерального бюджета более 2 миллиардов рублейХабаровский край и Еврейская автономия получат из федерального бюджета более 2 миллиардов рублейФото: Борис КОКУРИН
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Деньги на строительство и ремонт социальных объектов было решено выделить на заседании правительства России, где министры рассмотрели и одобрили выделение дополнительных средств дальневосточным регионам по планам социального развития центров экономического роста.

Так Еврейской автономной области будет выделено 1,5 миллиарда рублей на мероприятия по объектам культуры, спорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Как отметили на заседании также за счёт этих денег, пройдет закупка высокотехнологичного медицинского оборудования, 26 автомобилей скорой помощи для районных больниц, 32 квартир врачам, оснащение 29 ФАПов. Будет модернизировано технологическое оборудование в 42 и ремонт пищеблоков в 36 школах.

- Это позволит обеспечить всех школьников области горячим питанием. О чём Президент страны говорил в своём послании Федеральному собранию в январе этого года, - подчеркнул в своём докладе Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В свою очередь Хабаровскому краю выделят 548 миллионов рублей на развитие социальной сферы в двух посёлках Ванинского района, где реализуются крупные логистические и портовые проекты. В этих населенных пунктах построят социально-культурный центр, реконструируют стадион, создадут кванториум в местной школе, закупят медицинское оборудование в районные больницы.

Кроме того, в связи с ЧС прошлого года из-за наводнения в Хабаровском крае, Подкомиссией принято решение перенести финансирование с 2020 на 2021 год в объеме 1,4 млрд рублей, чтобы завершить строительство межрайонного онкологического диспансера, лечебного корпуса и регионального центра развития спорта в двух городах края.

Помимо Хабаровского края и ЕАО дополнительные деньги будут выделены Забайкальскому краю, Амурской и Магаданской областям. Всего дальневосточные регионы с 2018 по 2021 год получат 98,6 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 800 социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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