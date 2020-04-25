2020-04-25T06:17:04+03:00
Политика

В Хабаровском крае ударные подразделения проверили боевыми стрельбами

Военные сдавали зачеты сдавали зачеты, показывали, чему научились за зиму
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае ударные подразделения проверили боевыми стрельбамиВ Хабаровском крае ударные подразделения проверили боевыми стрельбамиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Боевые стрельбы прошли сразу в трех регионах Дальнего Востока входящих в Восточный военный округ (ВВО): Хабаровском крае Амурской и Еврейской автономной областях. В маневрах было задействовано около 400 единиц военной техники. Как сообщили в штабе округа проверочные мероприятия были проведены в рамках контрольной проверки Амурского объединения ВВО за зимний период обучения.

- Так, на полигонах в трех регионах на востоке России выполнили боевые стрельбы экипажи современных танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, проведены стрельбы из штатного стрелкового оружия, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Особенностью при выполнении контрольных упражнений явилась усовершенствованная мишенная обстановка. Она обеспечила появление движущихся мишеней, находящихся на дальностях от 500 до 1700 метров в случайной очередности. Экипажам, выполнявшим это упражнение, заранее не было известно на какое время и на каком расстоянии появится очередная цель.

Помимо стрельбы проверяющие оценили состояние мобилизационной готовности частей, их повседневную деятельность, техническое состояние вооружения и военной техники, укомплектованность подразделений. Всего проверке подлежало более 15 показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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