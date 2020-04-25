Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 25 апреля: всего выявлено 351 случай заболевания

25 Апр 2020 2020-04-25T03:21:36+03:00

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 25 апреля 2020 года – пока ситуация не изменилась, за вчерашний день в регионе было выявлен 41 случай заболевания вызываемого COVID-19. Новые заболевшие появились в Хабаровске, селе Богородское и районе имени Лазо.

- Большинство заболевших находятся в возрасте от 18 до 65 лет, 6 человек старше 65 лет, три ребенка в возрасте от 6 до 9 лет и два подростка, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 60,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования.

Как отметили в ведомстве все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. Всего в крае зарегистрировано 351 случаев заболевания, в том числе 22 человека выздоровели и 5 умерли. У большинства зараженных коронавирусом (85,0%) заболевание протекает в легкой форме.

Что касается общей ситуации в Дальневосточном федеральном округе, то сейчас на территории выявлено 1249 случаев заболевания, выздоровело 160 пациентов. Хабаровский край опустился с третьего на четвертое место по относительному показателю заболеваемости из расчета на 100 тысяч населения, пропустив вперед Камчатский край. Темп роста заболеваемости в крае составляет в среднем 13,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU