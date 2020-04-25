2020-04-25T06:33:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантин

Подтверждено инфицирование 88 человек, девять из которых уже выздоровели
Василий ЗАДУНАЕВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантинСитуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля: 20 жилых подъездов закрыто на карантинФото: Правительство ЕАО
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 25 апреля 2020 года с пятницы существенно не изменилась. По информации минздрава Еврейской автономии в эпидемический процесс по новой коронавирусной инфекции вовлечено население города Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов ЕАО.

- На сегодня подтверждено инфицирование 88 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщают в министерстве здравоохранения Еврейской автономной области. - 29 человек находятся в коронавирусном госпитале на базе инфекционной больницы. 27 больных лечатся амбулаторно на дому. 16 осужденных из Биробиджанской воспитательной колонии изолированы и получают лечение на территории учреждения. Пять осужденных и два сотрудника ФКУ ЛИУ-2 в Бире также изолированы.

Ещё 13 человек изолированы в коронавирусном госпитале с пневмонией и подозрением на COVID-19. Коечный фонд госпиталя заполнен на 71,2%. Количество закрытых на карантин подъездов жилых домов – 20: в Биробиджане – 16, в Бире и Биракане – по одному, в Николаевке – два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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