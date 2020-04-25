Телефонные мошенники из Москвы украли у доверчивой жительницы Биробиджана 8 тысяч рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T09:05:43+03:00

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Звонок с московского номера поначалу не вызвал у 34-летней жительнице областного центра никаких подозрений, но вот перепугал изрядно. Предупредительный молодой человек представившись сотрудником банка сообщил женщине что какие-то подозрительные личности прямо сейчас пытаются взломать ее банковскую карту.

По его словам единственный способ защитить накопления – это продиктовать номер карты, цифры расположенные на обратной стороне кредитки, а затем и коды которые придут в СМС чтобы он смог отменить незаконные операции.

- Карты с собой у потерпевшей не было, и мужчина ей перезвонил позже, но уже с другого номера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области. - Биробиджанка выполнила все условия, после чего с ее карты были похищены более 8 000 рублей. Полицейские установили, что телефоны, с которых звонили мошенники зарегистрированы в Москве.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность тех, кто причастен к похищению денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Полицейские напоминают жителям автономии, что никому нельзя сообщать коды безопасности, расположенные на обратной стороне банковской карты, а также коды из смс-сообщений. Такую информацию запрашивают только мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU