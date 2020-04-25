Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звери

25 Апр 2020 2020-04-25T07:31:52+03:00

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На фото в приемной губернатора ходит настоящий уссурийский тигр, а на столе сидит бурый медведь.

- Чего только не придумают, лишь бы мы самоизоляцию не нарушали. Вот, например, 3D медведь из гугла, - пишет Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края в сториз. – Не болейте!

Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звериФото: Социальные сети

На самом деле ничего сложного в том, чтобы поместить животных в свою квартиру нет – достаточно открыть на телефоне поиск google набрать название зверя или рыбы, промотать чуть вниз и нажать на кнопку «Смотреть в 3D». В открывшемся окне с трёхмерной фигурой животного нажмите на кнопку «Разместить у себя».

Как обещает разработчик если навести камеру на пол и повертеть ей так как показано в подсказках, то можно будет рассмотреть животное со всех сторон обходя его вокруг, отдалятся и приближаться к нему.

Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звериФото: Социальные сети

Конечно доступный не все животные, пока это только аллигатор, удильщик (рыба), бурый медведь, кошка, рысь, лабрадор, мопс, ротвейлер, утка, орел, императорский пингвин, коза, ёж, лошадь, лев, панда, ара, енот, осьминог, акула, шотландский пони, змея, тигр, черепаха и волк.

Попробуйте, развлекитесь сами и порадуйте своих родных главное не выходите без надобности из дома. И как написал губернатор: будьте здоровы.

Кабинет губернатора Хабаровского края оккупировали дикие звериФото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU