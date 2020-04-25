2020-04-25T10:54:45+03:00
Политика

В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защиты

Ежедневно площадь обработки составляет несколько десятков тысяч квадратных метров
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защитыВ Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области военные городки обрабатывают специалисты РХБ защитыФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Как сообщают в Восточном военном округе (ВВО) во всех соединениях и воинских частях общевойсковой армии введены повышенные меры противодействия новой коронавирусной инфекции. Ежедневно специалисты радиационной, химической и биологической защиты Амурского объединения ВВО обрабатывают специальными составами по нескольку тысяч квадратных метров площади.

- На всех контрольно-пропускных и технических пунктах развернуты санитарные посты и посты дезинфекционной обработки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В военных городках специалисты радиационной, химической и биологической защиты планомерно проводят дезинфекцию мест построений и высокой проходимости личного состава, объектов казарменной базы и жилых помещений.

Дезинфекция проводится при помощи современных станций АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ и автономных мобильных комплектов специальной обработки ДКВ-1К. Кроме того военные медики проводят замеры температуры и контроль состояния здоровья всех прибывающих сотрудников. Отработан алгоритм действий при выявлении первичных признаков заболевания. Комплекс мер по противодействию вирусной инфекции дополняется с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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